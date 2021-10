18 ottobre 2021 a

Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Un motociclista di 60 anni è in fin di vita dopo uno scontro con un'auto ad Albese con Cassano, in provincia di Como, nei pressi di un distributore di benzina. I sanitari hanno tentato di rianimarlo durante il trasporto verso l'ospedale di Erba dove è arrivato in arresto cardio-circolatorio con traumi multipli. Sul posto anche i carabinieri.