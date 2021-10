19 ottobre 2021 a

Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Su Draghi non mi permetto di dire niente, se va al Quirinale o no. Ma attenzione perchè noi di Draghi abbiamo bisogno, qualsiasi ruolo egli ricopra. No vorrei che si svesta l'altare del Quirinale e anche quello del governo e abbiamo perso Draghi". Lo ha detto Goffredo Bettini a Radio24.