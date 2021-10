Sofinnova: chiude fondo da 472 mln, investirà in startup salute

19 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - Sofinnova Partners, società di venture capital leader in Europa, con sedi a Parigi, Londra e Milano e specializzata nel settore delle scienze della vita, ha chiuso Sofinnova Capital X, il suo più recente fondo di investimento per il settore della salute, per un valore di 472 milioni di euro (548 milioni di dollari), registrando una domanda superiore alle previsioni.

Il totale raccolto negli ultimi 12 mesi dalla società di Venture capital ammonta a 1 miliardo di euro, con un patrimonio gestito totale superiore ai 2,5 miliardi di euro. Capital X, il decimo fondo di Sofinnova è il più grande fondo in Europa dedicato agli investimenti early-stage e alla creazione di aziende nel settore della salute. Con queste risorse, spiega, "investirà nelle start-up più promettenti del campo biofarmaceutico e dei dispositivi medici che rispondono alle necessità cliniche più urgenti e mirano a trasformare le vite dei pazienti".

Capital X ha chiuso con successo la raccolta con il contributo di investitori istituzionali tra cui fondi pensionistici, compagnie assicurative, fondazioni, endowments, investitori aziendali e prominenti aziende familiari provenienti da Europa, Asia e Stati Uniti. Il fondo, oltre ad accogliere investitori già esistenti, ha attratto anche nuovi investitori blue chip, confermando la fiducia nella capacità della società di generare solidi ritorni finanziari.