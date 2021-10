Centrosinistra: Calenda, 'non mi convince lettura Pd, coraggio o è l'Udeur'

19 ottobre 2021 a

Roma, 19 ott (Adnkronos) - "La lettura di queste ore del @pdnetwork 'si vince mettendo tutto insieme da Conte a Calenda' non mi convince affatto. Il dato di queste elezioni è la scomparsa politica del M5S e la sconfitta della destra sovranista. Occorre rompere le alleanze con le forze anti sistema". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter.

"Compito delle forze liberali è trovare una sintesi. Per farlo occorre però essere netti sul rapporto tra politica e business/lobby e sul rinnovamento della classe dirigente. Non si può stare con Micciche' e Cuffaro in Sicilia e con Fico a Napoli", prosegue il leader di Azione in una discussione aggiungendo: "Altrimenti non è la versione italiana di Renew ma la versione Toscana dell'Udeur. Coraggio. Rompete gli ormeggi".