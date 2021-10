Dellovo lancia la nuova collezione autunno inverno 2021-2022 di scarpe artigianali da uomo

19 ottobre 2021 a

Napoli, 19 ottobre 2021- Dellovo, brand italiano di scarpe artigianali da uomo, lancia la nuova collezione autunno inverno 2021-2022. L'unicità dei materiali selezionati, la ricercatezza delle finiture e l'attenzione ai dettagli di stile che caratterizzano le

Una collezione di sole scarpe da uomo

Dopo la creazione del modello, la produzione di scarpe artigianali da uomo si svolge in Campania, nel territorio del napoletano, dove si trovano gli eccellenti distretti calzaturieri che, ormai da secoli, sono specializzati nell'arte delle calzature. Il prodotto finito è sinonimo di buona fattura e attenzione allo stile classico contaminato dagli attuali trend del mondo della moda: un'eleganza senza tempo con dettagli di stile moderno, come la suola in cuoio in color ottanio, marchio di fabbrica di Dellovo.

La collezione autunno inverno 2021-2022 Dellovo propone un vasto assortimenti di scarpe artigianali da uomo invernali che conservano l'accurata ricerca delle forme e dei modelli: la qualità del pellame scelto e l'esperienza degli artigiani campani creano infatti un connubio vincente.

I modelli della collezione

La collezione autunno inverno 2021-2022 firmata Dellovo arricchisce il catalogo delle scarpe artigianali da uomo che hanno reso noto il brand: accanto ai classici mocassini da uomo, allacciate Derby e Oxford, nella collezione trovano posto anche stivaletti da uomo invernali, scarpe da trekking e sportive.

Calzature ideali per un uomo che desidera esprimere la propria versatilità attraverso il giusto outfit e completarlo con la giusta scarpa, scegliendo tra diverse categorie di modelli, pelli e colori.

Per la collezione autunno inverno Dellovo ha affiancato le sue classiche suole in cuoio ottanio a suole adatte alle stagioni più rigide come la suola in gomma, in carroarmato o vibra, con l'obiettivo di offrire la miglior esperienza ai propri clienti.

Il brand Dellovo

Dellovo è un brand di calzature italiane che raccoglie ed incarna l'antica tradizione campana delle calzature made in Italy: il background professionale di Dellovo è sinonimo di affidabilità e le scarpe artigianali da uomo prodotte sono il frutto dell'esperienza di chi si occupa di questo mestiere da secoli.

Le calzature italiane Dellovo sono accessori amati da chi desidera unire comodità, morbidezza ed eleganza alla consapevolezza che le scarpe artigianali da uomo siano elementi portanti del proprio look.

