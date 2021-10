Cdp, Gorno Tempini: "Impegno banche pubbliche di sviluppo ad agire come sistema"

19 ottobre 2021 a

(Roma 19 ott. (Adnkronos) - L'approccio collaborativo è "il tratto distintivo della Finance in Common Coalition". A sottolinearlo il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, nel suo intervento di apertura a 'Finance in common' il summit globale delle banche pubbliche di sviluppo in corso oggi a Roma. "I suoi membri - ha ricordato il presidente di Cdp - hanno collaborato intensamente per allineare al meglio i flussi finanziari con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) e l'Accordo di Parigi, coerentemente con gli impegni della Dichiarazione congiunta del novembre 2020 e l'Agenda Cop26".

"Basandosi su risultati positivi, le Banche pubbliche di sviluppo si incontrano oggi per una seconda volta per ribadire il loro impegno ad agire come unico sistema unito" ha spiegato.

"Insieme a governi, organizzazioni internazionali, settore privato e società civile, possiamo definire il percorso per spostare collettivamente le nostre strategie e le nostre iniziative di investimento verso tematiche critiche come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e l'agricoltura sostenibile, l'uguaglianza di genere, la finanza responsabile e gli investimenti sociali" ha proseguito il presidente di Cdp.

Il 13 ottobre, grazie anche all'iniziativa della Presidenza italiana, la Riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, ha ricordato Gorno Tempini, ha riconosciuto nel proprio comunicato la Coalizione Fics come partner ufficiale tramite il quale le Banche pubbliche di sviluppo, viste come partner fondamentali, potranno riferire le proprie esigenze e le proprie iniziative nel corso della prossima Presidenza indonesiana del G20.

"Infatti, senza il supporto dei governi non sarebbe possibile sviluppare appieno le potenzialità delle Banche pubbliche di sviluppo per servire al meglio le priorità pubbliche" ha detto ancora Gorno Tempini che si è detto certo che "i prossimi due giorni di discussione rafforzeranno la nostra Coalizione e faranno emergere soluzioni concrete a favore di una ripresa economica sostenibile e di lungo periodo".