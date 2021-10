Ballottaggi: Malpezzi (Pd), 'premiata coerenza su agenda Draghi'

19 ottobre 2021 a

Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Abbiamo vinto queste elezioni amministrative perché abbiamo avuto candidati credibili, buone proposte per le città e perché ci hanno riconosciuto come seri e pragmatici. Ed è quello che oggi chiedono gli elettori". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Coffee Break su La7.

"Di qua ci sono le forze che mettono al centro donne, giovani, lavoro, salute, impresa, Europa, diritti. Chi si riconosce in questi valori contribuirà a costruire il campo largo del centrosinistra. Gli avversari sono quelli che continuano a mantenere un atteggiamento ambiguo rispetto a questioni sulle quali gli italiani invece pretendono certezze e chiarezza: penso al tema dei vaccini, dal green pass, dalla ripresa delle attività economiche, dal lavoro -ha proseguito-. Credo sia stata premiata la nostra coerenza rispetto al sostegno all'agenda del governo Draghi, che è un'agenda per la messa in sicurezza sanitaria ed economica del Paese. Nelle urne è stato punito chi, come la Lega, fa continui distinguo e ha scelto di tenere un piede dentro e uno fuori dal governo".

"Ora il governo deve andare avanti fino alla fine della legislatura e le elezioni devono tenersi nel 2023 perché abbiamo impegni decisivi da affrontare. I cittadini vogliono stabilità e certezze”, ha concluso Malpezzi.