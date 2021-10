19 ottobre 2021 a

Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - La Juventus è scesa in campo questa mattina per la seduta di rifinitura in vista della trasferta di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Matthijs de Ligt, dopo il forfait con la Roma domenica sera, si è allenato regolarmente con i compagni.