Calcio: Serie A, in corso Assemblea con tutte le società presenti

Roma, 19 ott. -(Adnkronos) - E' in corso l'Assemblea della Lega Serie A con tutti i venti club convocati in videoconferenza. Tra i temi in discussione un'audizione di Dazn insieme a Publitalia (che si occupa della raccolta pubblicitaria della piattaforma streaming) in cui si farà il punto sul nodo dell'audience e sulla performance degli ultimi weekend. Altri punti all'ordine del giorno sono il "conferimento di mandati esplorativi in via non esclusiva" per i diritti tv del campionato nell'area Medio Oriente e Nord Africa, l'approvazione del budget 2021/22, il rinnovo dell'accordo collettivo con Aic e Figc e le proposte di sponsorizzazioni per le prossime stagioni.