Azione: Calenda, 'Iv? Noi apertissimi ma business e politica non stanno insieme'**

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Io Renzi non l'ho sentito. Credo ci sia un percorso da fare con tutte le forze liberali ma non possono esserci commistioni tra politica e business, dopodichè porte a Iv in cui vi sono persone straordinarie come Elena Bonetti". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7.

Quindi no a Renzi? "No. Azione è apertissima, dico solo che il business con la politica non possono stare insieme".