Biobeat estende ai consumatori l'accesso a un dispositivo indossabile "cuffless" ambulatoriale per il monitoraggio nelle 24 ore della pressione sanguigna

19 ottobre 2021 a

a

a

Il primo dispositivo "cuffless" per la misurazione della pressione al mondo è ora in commercio

PETAH TIKVA, Israele, 19 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Biobeat, leader globale nelle soluzioni indossabili per monitoraggio dei pazienti da remoto per la continuità dell'assistenza sanitaria, ha annunciato oggi di aver reso accessibile ai consumatori il suo nuovo dispositivo indossabile ambulatoriale per il monitoraggio della pressione sanguigna. Presentato ai fornitori nel maggio 2021, il dispositivo orientato al consumatore può ora essere acquistato sul sito web di Biobeat.

Il monitor toracico indossabile monouso Biobeat prevede un'auto-configurazione facile e intuitiva da parte del paziente, che non richiede assistenza da parte di un medico o di un tecnico e può essere utilizzato a domicilio. Il dispositivo misura la pressione arteriosa sistolica e diastolica, nonché la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa media, la gittata cardiaca e la resistenza vascolare sistemica. Il rapporto finale è accessibile tramite l'apposita app e include un report completo e di facile comprensione sulla pressione sanguigna con codice semaforico che descrive in dettaglio lo stato di salute della persona. Si consiglia alla persona di condividere i risultati con un medico, per decidere se sono necessarie ulteriori azioni.

"La nostra nuova soluzione 24BP orientata ai consumatori segna un momento cruciale nella personalizzazione e democratizzazione della sanità", ha dichiarato Arik Ben Ishay, CEO di Biobeat. "Adesso tutti possono trarre vantaggio dall'utilizzo dell'ampia gamma di segni vitali misurati dal proprio dispositivo Biobeat e ricevere una panoramica immediata, accurata e reale della salute del proprio cuore, diventando i responsabili della propria percorso assistenziale".

Poiché la misurazione della pressione sanguigna (BP) si è dimostrata fondamentale per la diagnosi precoce e la prevenzione dei disturbi clinici, 24BP può fungere da indicatore decisivo della salute dei pazienti, registrando i dati cardiovascolari in contesti di vita quotidiana al di fuori dell'ambulatorio medico per fornire una visione accurata, olistica e imparziale della loro salute.

La soluzione 24BP di Biobeat è attualmente l'unica applicazione cardiovascolare "cuffless" non invasiva al mondo; oltre ad assicurare il comfort del paziente consentendo il proseguimento di uno stile di vita quotidiano ininterrotto, questa soluzione rivoluziona il flusso di lavoro logistico del test di monitoraggio pressorio (ABPM), poiché ogni monitor monouso viene consegnato direttamente a casa del paziente tramite corriere.

Informazioni su Biobeat

Biobeat fornisce una piattaforma completa indossabile di monitoraggio remoto dei pazienti con intelligenza artificiale, progettata per elevare lo standard di cura per gli ambienti sanitari sia a breve che a lungo termine. Il monitor toracico monouso a breve termine e il monitor da polso a lungo termine di Biobeat forniscono frequenti letture accurate di 13 parametri clinici dei pazienti tra cui pressione sanguigna non invasiva con metodo cuffless, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione dell'ossigeno nel sangue, volume sistolico, gittata cardiaca, ECG (solo monitoraggio toracico) e altro ancora. I dati aggregati sulla salute dei pazienti sono visualizzati dal personale medico attraverso la piattaforma sicura di gestione dei pazienti basata su cloud di Biobeat, conforme a HIPAA e GDPR, che utilizza un sistema di punteggio di allerta precoce in tempo reale (EWS) con algoritmi avanzati basati su intelligenza artificiale, per fornire avvisi sullo stato di salute e sul potenziale peggioramento dei pazienti. I dispositivi indossabili di Biobeat sono i primi dispositivi a essere approvati dalla FDA per il monitoraggio non invasivo "cuffless" della pressione sanguigna basato su PPG e sono anche certificati con marcatura CE. Fondata nel 2016, Biobeat ha sede a Petah Tikva, Israele.

Per ulteriori informazioni visitare: https://www.bio-beat.com/.

Segui Biobeat su LinkedIn.

Contatto aziendale:Tomer [email protected] +972-3-9333022