Energia: nasce Duracell Optimum, ultima generazione di batterie

Roma, 19 ott. (Labitalia) - La tecnologia corre sempre più veloce e i dispositivi hanno bisogno di un'energia sempre maggiore per poter performare al meglio. Duracell, marchio leader e numero uno al mondo nella produzione di batterie alcaline, specialistiche e ricaricabili, sulla base delle esigenze dei consumatori, dopo anni d'investimento in ricerca e sviluppo, lancia Duracell Optimum, un'ultima generazione di batterie che rivoluziona tutto il mondo delle pile alcaline e lo fa in una speciale location, in presenza di tutto il team Duracell Southern Europe e di un ospite speciale: Marcell Jacobs, atleta azzurro vincitore di due storici ori ai Giochi di Tokyo 2020.

"La tecnologia innovativa di Duracell Optimum è in grado di fornire ai dispositivi extra potenza, migliorando le performance e portandole al massimo del loro potenziale, oltre a garantire fino al 200% di extra durata in un'ampia gamma di dispositivi. Si tratta di una nuova formula brevettata che, grazie a un nuovo materiale attivo nel catodo, consente l'erogazione di una maggiore potenza. Grazie all'extra potenza delle Duracell Optimum, il risultato sarà che una macchinina telecomandata correrà molto più veloce oppure un cacciavite elettrico avviterà molto più in fretta. Le prestazioni eccezionali della batteria sono contenute in un packaging altrettanto ottimizzato, al 100% riciclabile e plastic free, con il suo design a libretto che permette di conservare e differenziare facilmente anche le batterie esauste, per un corretto smaltimento", spiega una nota.

“Siamo orgogliosi di aver lanciato la nostra potenza di ultima generazione Duracell Optimum - commenta Carmela Izzo, vicepresident di Duracell Southern Europe - e di avere avuto ospite Marcell Jacobs, l'uomo che incarna al meglio il concetto di extra potenza e innovazione, per presentare il nostro nuovo prodotto. Per noi Duracell Optimum ha una grandissima importanza, perché è il risultato di anni di lavoro e permetterá a tutti i consumatori di sfruttare al masssimo i dispostivi grazie all'extra potenza che fornisce. Le parole di Marcell Jacobs, dopo la sua grande esperienza alle Olimpiadi, saranno una grande spinta motivazionale per tutta l'organizzazione Duracell Southern Europe".