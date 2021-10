Fondazione Open: Renzi, 'finalmente il dibattimento dopo fogna giustizialista'**

19 ottobre 2021 a

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "La fine delle indagini sulla vicenda Open è realmente un'ottima notizia. Dopo due anni di incessanti indagini, perquisizioni giudicate illegittime dalla Cassazione, veline illegalmente passate ai giornali finisce il monologo dell'accusa. Finalmente arriva il momento in cui si passa dalla fogna giustizialista alla civiltà del dibattimento. E lì contano finalmente i fatti e il diritto. Alla fine di questa scandalosa storia emergerà la verità: non c'è nessun finanziamento illecito ai partiti perché tutto è bonificato e tracciato". Così Matteo Renzi in Senato commenta la fine delle indagini sull'inchiesta Open.

"La Leopolda -del resto- non era la manifestazione di una corrente o di una parte del Pd, ma -rivendica il leader di Iv- un luogo di libertà, senza bandiere e con tutti i finanziamenti previsti dalla legge sulle fondazioni. Quando il giudice penale vuole decidere le forme della politica siamo davanti a uno sconfinamento pericoloso per la separazione dei poteri. Loro vogliono un processo politico alla politica, noi chiederemo giustizia nelle aule della giustizia".

"Adesso Renzi -spiega il suo ufficio stampa- ha 20 giorni per chiedere di essere interrogato dal Pm Luca Turco. L'udienza per l'eventuale rinvio a giudizio è attesa nella primavera del 2022".