19 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - L'Inter cala il tris a San Siro e supera 3-1 i moldavi dello Sheriff Tiraspol nella terza giornata del gruppo D di Champions League. La squadra di Inzaghi in vantaggio con un bel tiro al volo di Dzeko al 34' subisce il momentaneo pari al 52' su punizione con Thill, ma al 54' arriva il nuovo vantaggio con Vidal e il tris finaleal 67' con De Vrij. E' la prima vittoria stagionale in Champions per l'Inter, che si porta a 4 punti.