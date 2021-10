Migranti: Draghi, 'chiederò punto su impegni assunti in ogni Consiglio Ue'

20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Al Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles "intendo proporre che la Commissione europea aggiorni i capi di Stato e di Governo in ciascun Consiglio europeo sul grado di attuazione e di avanzamento degli impegni assunti" in tema di migrazioni. Lo ha annunciato in Aula al Senato il premier Mario Draghi, nel corso dell'informativa in vista dell'imminente appuntamento europeo.

"Solo in questo modo - ha aggiunto il presidente del Consiglio - potremo rendere conto ai nostri Parlamenti e soprattutto ai nostri cittadini dei progressi compiuti a livello europeo, e di quello che ancora resta da fare".