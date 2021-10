Chef stellati, nuove escursioni e sostenibilità: Costa Crociere rinnova l'offerta

20 ottobre 2021 a

(Milano 20 ottobre 2021) - Milano, 20 Ottobre 2021. Costa Crociere si presenta, dopo il periodo di stop dovuto alla pandemia, con una veste del tutto rinnovata e sta già facendo parlare moltissimo di sé. La compagnia ha infatti deciso di lanciare delle interessanti novità tra cui un'offerta gastronomica che vede la collaborazione con 3 chef stellati d'eccezione e speciali tour firmati National Geographic Expeditions by Kel 12. Non solo: si è puntato molto anche sulla sostenibilità, sia per quanto riguarda gli arredi delle navi che le tecnologie per la loro alimentazione. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le novità più interessanti che potremo trovare nel nuovo programma

Esperienze stellate a bordo

La prima grande novità di Costa Crociere sono le esperienze gastronomiche che è possibile vivere a bordo di ogni nave. I viaggiatori possono infatti assaporare piatti incredibili, frutto del genio di 3 chef d'eccezione: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Dalla collaborazione con questo trio infatti sono nate delle novità davvero interessanti, come l'esclusivoRistorante Archipelago che per il momento si può trovare solamente sulla Costa Smeralda ed i Destination Dish che invece saranno presenti a bordo di tutte le navi. Per quanto riguarda gli

Decisamente interessanti sono però anche i Destination Dish: piatti singoli creati dai 3 chef reinterpretando le tradizioni ed i sapori del luogo che verrà visitato il giorno seguente. Questi saranno disponibili su tutte le principali navi da crociera della compagnia, inclusi nel prezzo.

Escursioni più lunghe e avvincenti

Per quanto riguarda invece le escursioni, le principali novità introdotte da Costa Crociere sono due. Prima di tutto, la compagnia ha lanciato i nuovi National Geographic Expeditions by Kel 12 ossia tour di scoperta che vedono la partecipazione di biologi marini, vulcanologi, geologi, fotografi e via dicendo. Professionisti in grado di far vivere delle esperienze uniche ai viaggiatori, permettendo loro di scoprire il mondo con occhi diversi. Questa tuttavia non è l'unica novità interessante introdotta da Costa Crociere. La compagnia infatti ha deciso di arricchire la propria proposta con escursioni più lunghe, che iniziano al mattino e terminano la sera, per consentire agli ospiti di vivere ogni esperienza con calma e senza fretta.

Sostenibilità: un valore aggiunto per Costa Crociere

Tra le novità più recenti di Costa Crociere troviamo infine un nuovo impegno nei confronti della sostenibilità e della riduzione dell'impatto ambientale. Dagli arredi nelle varie navi all'impiego dell'Lng (gas naturale liquefatto) per alimentare la flotta, ogni decisione presa negli ultimi anni dal gruppo va in questa direzione. Ulteriore conferma del fatto che Costa Crociere è sempre pronta a rinnovarsi, per il bene del Pianeta e per una maggior soddisfazione dei propri clienti. Con le ultime novità introdotte, d'altronde, ne sta dando ampia dimostrazione: le crociere fatte con questa compagnia erano già di altissimo livello ma oggi sono ancora meglio e siamo certi che in futuro lo saranno addirittura di più.

