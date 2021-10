Il 25 ottobre arriva il World Pasta Day Ecco tre ricette sane, gustose e creative con il salmone norvegese, tanto amato dagli italiani.

20 ottobre 2021 a

(Milano, 20 ottobre 2021) - Milano, 20 ottobre 2021 – Conto alla rovescia per il World Pasta Day, un'intera giornata – il 25 ottobre – dedicata alla pasta, tanto amata in Italia, ma anche nel resto del mondo. La pasta, patrimonio gastronomico italiano, sta bene letteralmente in tutte le salse. Corta o lunga, liscia o rigata, fresca o ripiena, tutti hanno le proprie preferenze. È protagonista di tantissime ricette da quelle più originali, firmate dagli chef stellati, a quelle della tradizione.

Quest'anno Seafood from Norway vuole celebrare la 23esima edizione del World Pasta Day proponendo tre ricette creative e originali con il salmone norvegese che, come la pasta, è diventato uno degli alimenti più amati e presenti nelle cucine degli italiani. L'unione di pasta e salmone norvegese è così perfetta per dare vita a un primo piatto sano, gustoso e saporito adatto proprio a tutta la famiglia!

Il salmone è un ingrediente prima di tutto sano: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3, contiene proteine nobili, sali minerali e notevoli quantità di vitamine A, D, B12. Gli Omega 3, in particolare, sono acidi grassi con una struttura molecolare piuttosto complessa, dotati di una nutrita serie di effetti favorevoli sul nostro organismo.

Grazie ai suoi valori nutrizionali e alle proprietà benefiche, il salmone rappresenta un ingrediente principe per chi vuole seguire un'alimentazione sana e corretta pensando al proprio benessere, senza però tralasciare il gusto.

È anche un alimento facile da cucinare in ogni occasione, soprattutto per i primi piatti, perché con l'aggiunta di pochi altri ingredienti - a volte basta solo cercare nel proprio frigorifero - si può preparare una pasta in maniera semplice e veloce, ma davvero sfiziosa…insomma, salvacena!

Scopriamo le tre nuove ricette di pasta con il salmone norvegese per tutti coloro che vogliono festeggiare con gusto il World Pasta Day:

1. Tagliatelle con tartare di salmone norvegese e pesto di rucola e pistacchi

2. Lasagnetta di radicchio e salmone norvegese con besciamella allo zafferano

3. Pasta integrale con salmone norvegese e verdure

1. TAGLIATELLE CON TARTARE DI SALMONE NORVEGESE E PESTO DI RUCOLA E PISTACCHI

Ingredienti per 4 persone

• 200 g Salmone Norvegese

• 200 g tagliatelle

• 1 limone

• sale e pepe

Per il pesto

• 100 g rucola

• 80 g pistacchi

• 40 g parmigiano

• 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

• sale e pepe

Procedimento

• Pulire il salmone norvegese e tagliarlo a dadini. Metterlo in una ciotola e condirlo con olio, sale, pepe e la scorza di limone. Mescolare e tenere in frigorifero mentre si prepara il resto degli ingredienti.

Per preparare il pesto

• Mettere la rucola, lavata e asciugata, in un frullatore insieme ai pistacchi spellati (tenendone da parte due cucchiai), il Parmigiano Reggiano grattugiato, sale e pepe. Iniziare a frullare e unire l'olio, fino a ottenere un pesto cremoso.

• Lessare le tagliatelle e condirle con il pesto a fornelli spenti.

• Impiattare le tagliatelle e aggiungere sopra due cucchiai di tartare di salmone. Completare con pistacchi tritati a coltello e un po' di scorza di limone grattugiata.

2. LASAGNETTA DI RADICCHIO E SALMONE NORVEGESE CON BESCIAMELLA ALLO ZAFFERANO

Ingredienti per 4 persone

• 600 g Salmone Norvegese

• 500 ml latte

• 50 g burro

• 50 g farina

• 1 cipolla bionda

• pasta sfoglia

• zafferano

• sale e pepe

Procedimento

• Lavate e tagliate i radicchi. In una padella stufateli con la cipolla bianca e l'olio extravergine d'oliva fino a farli ridurre e cuocere.

• Sbollentate le sfoglie di pasta in acqua bollente salata.

• Preparate la besciamella: scaldate il latte in un pentolino e in un altro preparate un roux di farina e burro, mescolando.

• Aggiungete il latte caldo e mescolate sul fuoco, unendo poi lo zafferano, il sale e il pepe.

• Preriscaldate il forno a 200°C, disponete in teglia le sfoglie da lasagna, coprite con radicchio, besciamella e salmone fresco.

• Procedete a strati fino a esaurire gli ingredienti.

• Infornate per massimo 10 minuti.

3. PASTA INTEGRALE CON SALMONE NORVEGESE E VERDURE

Ingredienti per 4 persone

• 400 g filetto di Salmone Norvegese

• 4 porzioni di pasta integrale

• 1 cipolla rossa

• 1 spicchio aglio

• ½ zucchina

• 2 carote

• 1 peperone rosso

• 50 ml olio extravergine d'oliva

• 1 limone, succo

• 2 cucchiai di prezzemolo

• sale e pepe

Procedimento

• Cuocere la pasta in base alle indicazioni sulla confezione.

• Tagliare il salmone a cubetti.

• Tritare finemente l'aglio, tagliare la cipolla a fettine, e le zucchine, carote e peperone rosso a julienne.

• Soffriggere le verdure in padella con un filo d'olio per qualche minuto, aggiungere il salmone e continuare a cuocere per un paio di minuti finché il salmone risulterà cotto all'esterno e ancora leggermente crudo all'interno.

• Scolare la pasta e trasferirla nella padella con le verdure e il salmone, amalgamare il tutto e condire con sale, pepe e un po' di succo di limone.

• Guarnire col prezzemolo fresco e servire.

Queste e molte altre ricette sono disponibili sul sito:

Il Norwegian Seafood Council è una società pubblica di proprietà del Ministero del Commercio, dell'Industria e della Pesca e collabora con i settori con i settori della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia per sviluppare i mercati dei prodotti ittici norvegesi. Il Seafood Council ha sede a Tromsø e conta dodici rappresentanti locali nei più importanti mercati internazionali della Norvegia. L'attività di NSC è volta ad aumentare il valore dei prodotti ittici norvegesi tramite il costante lavoro di promozione, sviluppo, preparazione e reputazione del mercato in diversi paesi di tutto il mondo. Inoltre, lavora per identificare opportunità per i prodotti ittici norvegesi nei nuovi e nei mercati già esistenti.