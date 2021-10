20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'Europa svolgerà necessariamente un ruolo unico, insostituibile, sia per la dimensione degli interventi sia per le molte circostanze in cui la solidarietà sarà necessaria. In Europa ci si sta non solo per bisogno ma per realismo e idealismo". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle repliche al Senato dopo l'informativa sul Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles.