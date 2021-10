Articoli per la casa e il giardinaggio: le soluzioni online di Hobby Store

20 ottobre 2021 a

(Trieste, 20 ottobre 2021) - Trieste, 20 ottobre 2021 - Con oltre 50 anni di esperienza nella vendita al dettaglio di articoli per la casa e il giardinaggio, oggi Hobby Store è un affermato e-commerce in grado di abbinare tutti i vantaggi del commercio elettronico con la professionalità tipica dell'acquisto in negozio.

All'interno dello store online è possibile trovare prodotti di alta qualità dei migliori marchi del settore, usufruendo di prezzi competitivi e di un servizio d'assistenza pre e post-vendita altamente qualificato.

All'interno del portale Hobbystore.it è presente un ampio catalogo di prodotti per la cura del giardino, con le migliori proposte di brand prestigiosi come Stihl, Husqvarna e OleoMac, oltre a un vasto assortimento di capi e accessori per l'abbigliamento antinfortunistica per usare gli elettroutensili in completa sicurezza. Sono inoltre disponibili articoli per la casa e il fai da te come armadi da esterno, apparecchiature da cucina, barbecue, tende da sole e sistemi d'illuminazione outdoor.

Acquistare online sulla piattaforma permette di usufruire di elevati standard di sicurezza, con numerosi metodi di pagamento tra cui scegliere e condizioni d'acquisto chiare e trasparenti. Il successo del web shop è testimoniato dall'eccellente giudizio dei clienti, rilasciato tramite le recensioni online indipendenti su Trustpilot, con oltre il 98% di opinioni positive.

La proposta di Hobby Store per la casa e il giardino

Su hobbystore.it è possibile acquistare a prezzi convenienti tantissimi prodotti per la casa e il giardino, a partire dagli elettroutensili per la manutenzione degli spazi verdi.

Nello store online sono disponibili tantissimi attrezzi da giardino di qualità, con modelli sia a batteria che a motore rivolti ai professionisti, agli hobbisti e agli appassionati del fai da te, tra cui arieggiatori, soffiatori, biotrituratori, decespugliatori, motoseghe, rasaerba e tagliasiepi.

Sono presenti anche attrezzature e macchinari specifici per le imprese e i professionisti, come trattori agricoli, spaccalegna, saldatrici, mototrivelle, motocoltivatori, elettropompe, atomizzatori, motozappe, generatori d'aria e di corrente.

Non mancano dispositivi particolari come le betoniere, indispensabili per la realizzazione di manufatti esterni per il giardino, oppure soluzioni dedicate per alcune attività come gli articoli per la viticoltura e l'enologia, come pompe filtranti ed ebulliometri, oppure gli aspira castagne per agevolarne la raccolta.

Nel catalogo online di Hobby Store è possibile trovare casette prefabbricate da giardino di varie forme, dimensioni e prezzi, prodotti facili da assemblare ideali per creare un ripostiglio per gli attrezzi, un ambiente di lavoro o un laboratorio per i propri hobbies.

Nel web shop è possibile trovare anche soluzioni ecologiche per una maggiore sostenibilità ambientale, tra cui caminetti per il riscaldamento predisposti per il bioetanolo, oppure compostiere per ridurre gli scarti verdi e riutilizzarli per realizzare concimi organici per le piante del giardino.

Nell'e-commerce si possono acquistare online anche strutture e arredi per lo spazio outdoor, come piscine, ombrelloni, gazebo, vasche idromassaggio e saune a infrarossi, con accessori per la casa e il giardino come tende, tapparelle, zanzariere e teloni occhiellati.

Su hobbystore.it è disponibile anche un'ampia scelta di accessori e ricambi originali, con la possibilità per i clienti registrati di ottenere assistenza presso uno dei centri presenti sul territorio per interventi di manutenzione e riparazione.

Hobby Store: spedizioni veloci e opzioni di pagamento flessibili

Tutte le persone che comprano online su Hobby Store possono beneficiare di un servizio di consegna rapida in tutta Italia, realizzato attraverso la collaborazione con i più importanti corrieri espressi.

Per i pagamenti è possibile scegliere tra una vasta gamma di opzioni differenti, tra cui carte di credito e debito Visa, MasterCard, Maestro e American Express, carte prepagate come la Postepay, sistemi digitali come PayPal e perfino il contrassegno con pagamento alla consegna.

In alternativa, è possibile usufruire della dilazione online, con la possibilità di pagare a rate in modo 100% online, sicuro e conveniente, con tassi vantaggiosi e personalizzati per rimborsare l'importo in più soluzioni.

