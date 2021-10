Migranti: Draghi, 'approccio governo efficace e umano o creeremo dei nemici' (2)

20 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - Nel corso della replica il premier ha snocciolato i numeri. "Al 19 ottobre - spiega riguardo agli sbarchi raddoppiati in un anno - sono stati 50.500 a fronte di 26mila anno scorso. Circa 87.500 persone sono arrivate nell'Unione europea dal Mediterraneo via terra e via mare, di queste circa 49mila in Italia". Quanto alle vittime, "nella rotta del Mediterraneo centrale - ha indicato - dall'inizio dell'anno all'11 ottobre sono morte circa 1.106 persone".