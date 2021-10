Calcio: Torino, intervento ok al menisco per Mandragora

20 ottobre 2021 a

Torino, 20 ott. - (Adnkronos) - "Rolando Mandragora è stato operato dal Professor Stefano Zaffagnini - alla presenza del dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario del Torino Football Club - presso l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. L'intervento, eseguito in artroscopia per risolvere una lesione parziale del menisco interno del ginocchio destro, è perfettamente riuscito". Così il Torino in una nota ufficiale in merito alle condizioni del centrocampista granata Rolando Mandragora.