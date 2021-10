Sicilia: Boccia (Pd), 'centrosinistra unito può battere le destre litigiose'

20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "I ballottaggi di domenica e lunedì in Sicilia rappresentano un passaggio importante per tutte le città al voto e aprono, di fatto, il confronto elettorale che, dalle amministrative di primavera, portano al rinnovo della Regione autonoma siciliana". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, intervenendo questa mattina a Vittoria (Rg) insieme al segretario regionale Anthony Barbagallo e al deputato regionale Nello Dipasquale ad un'iniziativa in sostegno del candidato sindaco Ciccio Aiello.

"A Vittoria non abbiamo vinto al primo turno di un soffio, ma non ci culliamo sui risultati ottenuti. I ballottaggi a Vittoria, così come a San Cataldo, Favara, Lentini, si vincono se si riparte da zero. Niente illusioni. Solo lavoro per strada e impegni seri sapendo che i partiti nazionali presenti in Parlamento, dal Partito democratico al M5S e a tutti gli altri che aderiscono al progetto unitario saranno al fianco dei sindaci, nonostante le amnesie per i Comuni dell'amministrazione regionale", ha spiegato Boccia.

"Noi non abbiamo perso un minuto dopo lo spoglio di lunedì. Le elezioni nelle Regioni a Statuto ordinario sono andate molto bene, ma vogliamo vincere in Sicilia perché c'è tanto bisogno di Comuni amministrati da sindaci progressisti che credono nell'idea di Paese che vogliamo ricostruire con l'uscita dall'emergenza sanitaria ed economica: sanità pubblica in Sicilia rafforzata ovunque, scuole pubbliche in grado di garantire il tempo pieno, transizione ecologica e digitale in ogni città, a partire dalle aree interne", ha detto ancora.