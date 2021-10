BTS Biogas amplia il proprio modello di business proponendosi sul mercato come investitore

20 ottobre 2021 a

(Affi 20 ottobre 2021) - L'azienda mette a disposizione i propri capitali, la consolidata esperienza nel settore e le proprie competenze tecnologiche per sviluppare e investire in nuovi progetti per la produzione di biometano o acquisire impianti esistenti

Affi, 20 ottobre 2021 - BTS Biogas, leader tecnologico nello sviluppo e nella costruzione di impianti biogas e biometano, amplia il proprio modello di business affiancando alla storica attività di EPC contractor il nuovo ruolo di investitore per favorire lo sviluppo di progetti per la produzione di biometano.

Grazie alla consolidata esperienza maturata lavorando da oltre 25 anni nel settore e alla forza finanziaria apportata dalla nuova proprietà americana – il veicolo di investimento BDG Holdco LLC controllato da Newlight Partners LP - il Gruppo ha ampliato la propria offerta rafforzando la posizione sul mercato domestico e internazionale.

Come primo step del nuovo modello di business, BTS Biogas ha lanciato “Investiamo, oggi”, una nuova formula che si rivolge alle aziende agricole, all'industria alimentare, alla GDO, alle imprese e ai Comuni e municipalizzate che producono rifiuti organici (FORSU) con l'obiettivo di sostenere e realizzare progetti di economia circolare.

Con “Investiamo, oggi” il Gruppo promuove lo sviluppo e l'acquisto di progetti, siano essi greenfield o brownfield, già autorizzati o in fase di autorizzazione, mettendo a disposizione i propri capitali, il proprio know-how tecnologico e la capacità di realizzare e gestire impianti complessi.

“Le tendenze di mercato in Europa vanno verso la ricerca della sostenibilità, e in quest'ottica è fondamentale intervenire sulla filiera dell'agricoltura, dello smaltimento rifiuti e del recupero dei sottoprodotti se vogliamo raddoppiare la produzione di biogas e biometano a livello europeo per raggiungere i 44 miliardi di metri cubi previsti dalle stime dell'European Biogas Association entro il 2030. - ha dichiarato Franco Lusuriello, CEO di BTS Biogas – Attraverso il progetto ‘Investiamo Oggi', dimostriamo il nostro pieno interesse a contribuire e sviluppare questo mercato mettendo a disposizione i nostri mezzi finanziari, la nostra capacità di progettazione e personalizzazione e la nostra tecnologia proprietaria”.

BTS Biogas

BTS Biogas è leader tecnologico con oltre 25 anni di esperienza a livello mondiale nel campo della digestione anaerobica. L'azienda si occupa dello sviluppo, dell'ingegneria, della costruzione e della manutenzione di oltre 250 impianti di biogas in Europa, nord America ed est asiatico. Tramite il recupero di materiali organici provenienti da enti locali, aziende alimentari e agricole, gli impianti BTS Biogas sono progettati per generare una produzione costante di energia rinnovabile, biogas e biometano, oltre ad ammendanti del suolo e fertilizzanti. Grazie alla sua tecnologia di digestione aerobica leader nel settore, BTS Biogas sta contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra nel mondo assistendo inoltre le comunità locali nell'effettiva transizione energetica, verso un tipo di economia circolare.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.bts-biogas.com

Press contacts:

BTS Biogas

Maria Grazia Tiballi

Tel. 0454 85 42 05