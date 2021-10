Forza Nuova: Verducci (Pd), 'ha compiuto atto eversivo, va sciolta'

20 ottobre 2021 a

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Proprio mentre l'Italia sta ricominciano a vivere, c'è chi in modo canagliesco, con un'azione organizzata e premeditata, strumentalizza le difficoltà e la rabbia per attaccare la democrazia in un momento critico. Si tratta di organizzazioni di stampo fascista, sigle diverse ma legate dal filo nero di aizzare il ribellismo, strumentalizzando la protesta contro il lockdown prima e contro il green pass ora". Lo ha detto in Aula il senatore del Pd Francesco Verducci, vicepresidente della Commissione Cultura.

"Guai a sottovalutare e a banalizzare l'attacco alla Cgil, emblema di tutto il mondo del lavoro. Quello del 9 ottobre è stato un atto eversivo, violento e pianificato, un'azione di squadrismo annunciata e condotta da un'organizzazione fascista, Forza Nuova".

"La nostra Costituzione - ha continuato Verducci - che è antifascista e il cui articolo 3 contro ogni discriminazione ha riscattato il nostro paese dall'orrore delle leggi razziali volute dal fascismo, contiene anche le norme per tutelare la nostra democrazia. Noi chiediamo lo scioglimento di Forza Nuova a norma di legge e in forza della Costituzione. Abbiamo chiesto a tutte le forze politiche di sostenere questa mozione, ma così non è stato. È un grande rammarico e un problema per la nostra democrazia. L'Italia avrebbe bisogno di una destra europeista capace di dirsi antifascista nel solco della Costituzione, ma così ancora non è come dimostrano le parole ambigue di Meloni e Salvini."