Fi: Rotondi, 'nessuna spaccatura, normale dialettica tra governo e partito'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Oggi i giornali presentano come notiziona quella che è una normale dialettica tra delegazione di governo e partito: in Fi, come nella Lega e nel Pd, la delegazione di governo talvolta è impegnata in una dialettica serrata col partito. Essa corrisponde ai due diversi mestieri di governare e marcare il territorio elettorale, e pertanto è una dialettica normale e salutare. Naturalmente gli amici di Forza Italia saranno unitariamente presenti al convegno di Saint Vincent, dove figurano come relatori i massimi esponenti del governo e del partito''. Così Gianfranco Rotondi, vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera, e presidente della fondazione Dc, che promuove il prossimo fine settimana a Saint Vincent sul tema della transizione ecologica.