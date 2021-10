Forza Nuova: Parrini, 'circolano fake news, chiesto scioglimento ieri in Senato'

21 ottobre 2021 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Circolano un paio di fake news sul voto in Senato per lo scioglimento di Forza Nuova. La prima è che il Pd avrebbe fatto dei passi indietro. Falso. La nostra posizione non è mai cambiata. Per noi Forza Nuova è da sciogliere e ieri lo abbiamo ribadito". Lo dichiara il senatore Dario Parrini, Presidente della Commissione Affari Costituzionali e componente della Giunta per il Regolamento di Palazzo Madama.

"Nei nostri documenti non abbiamo mai detto niente di diverso. La seconda illazione infondata è che il fatto di aver votato un ordine del giorno e non una mozione avrebbe indebolito la nostra battaglia. Pure fantasie: l'ordine del giorno e la mozione, per il regolamento del Senato, sono due atti di indirizzo al governo dotati di identica forza di impegno politico. La differenza tra i due strumenti è puramente nominalistica. E per prassi quando più mozioni vengono unificate (com'è avvenuto ieri con le mozioni di Pd, M5S, Iv e Leu) tecnicamente il documento risultante che viene posto in votazione prende il nome di ordine del giorno".