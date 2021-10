Bergamo: pedone investito e sbalzato per alcuni metri, è grave

21 ottobre 2021 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Incidente stamane in via Nazionale, all'incrocio con via Aminella, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Una donna di 86 anni è stata investita: nell'impatto con l'auto è stata sbalzata a circa 7 metri di distanza e nella caduta ha riportato un trauma cranico e al volto. Soccorsa da un'ambulanza è stata trasportata in condizioni gravi, codice rosso, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, lo rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Sull'incidente indagano i carabinieri.