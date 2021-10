Governo: Palazzo Chigi si rifa il look, nuove luci per illuminare facciata**

21 ottobre 2021 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Palazzo Chigi si rifa il look, con luci nuove ad illuminare la facciata. Un'illuminazione perimetrale, con luci bianche che puntano verso l'alto, ma che all'occorrenza possono anche cambiare colore, diventando blu oppure assumendo i toni del rosso e del verde, per proiettare il tricolore sulla facciata del Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio. Anche sul tetto del Palazzo dove è situata la galleria intitolata ad Alberto Sordi, altra sede della presidenza sita sul lato sinistro di palazzo Chigi, sono state posizionate delle luci per illuminare la sede del governo, nonché sulla colonna di Marco Aurelio, che dà il nome alla piazza che affaccia sulla centralissima via del Corso.

Non solo. Anche nel cortile di Palazzo Chigi sono state posizionate luci nuove, ma di colore esclusivamente bianco. I lavori per le nuove istallazioni all'interno del Palazzo sono terminati, mentre all'esterno sono ancora in corso, con scavi finalizzati al posizionamento delle luci: solo nella giornata di domani verranno installati 18 nuovi proiettori.