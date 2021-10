JA Solar riconosciuta ancora una volta al 100% bancabile nel Sondaggio BloombergNEF 2021 sulla bancabilità del fotovoltaico

21 ottobre 2021 a

PECHINO, 21 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- I risultati del Sondaggio BloombergNEF 2021 sulla bancabilità del fotovoltaico sono stati recentemente pubblicati, dimostrando ancora una volta che JA Solar è tra i principali produttori di moduli fotovoltaici in termini di stabilità finanziaria e reputazione, con la sua bancabilità riconosciuta dall'indice di raccomandazione BNEF del 100%.

La valutazione di BNEF sulla bancabilità dei produttori di moduli si basa su un'analisi del percorso dell'azienda, della stabilità finanziaria e delle tecnologie dei moduli a seguito del sondaggio svolto presso banche, fondi, appaltatori di ingegneria solare, produttori indipendenti di energia e consulenti tecnici, con una copertura globale.

Secondo i dati di BNEF sui progetti finanziati con prestiti a lungo termine, dall'agosto 2019 l'offerta di moduli di JA Solar rappresenta la percentuale più elevata dimostrando che l'enorme bancabilità dell'azienda è stata riconosciuta dall'intero mercato del fotovoltaico.

I risultati del sondaggio integrano anche i dati dei test del modulo provenienti da PV Evolution Labs (PVEL), laboratorio di test indipendente esterno, e da Renewable Energy Test Center (RETC), autorevole agenzia di test degli Stati Uniti.

Secondo il punteggio di affidabilità dei moduli fotovoltaici 2021 di PVEL, JA Solar è stata riconosciuta per la sesta volta come "Azienda con le migliori prestazioni". Il punteggio 2021 riporta in dettaglio i risultati dei test che coprono un periodo di 18 mesi. Il programma di qualificazione del prodotto del modulo fotovoltaico (PQP) include test e analisi sul ciclo termico (TC600), sul calore umido (DH2000), sulla degradazione indotta dal potenziale (PID192), sulla degradazione indotta dalla luce (LID), sulla degradazione indotta dalla luce e dalla temperatura elevata (LeTID) e molto altro ancora. Rispetto alla maggior parte dei test standardizzati, il PQP è più rigoroso in termini di condizioni e sequenze, e quindi i risultati ottenuti sono più dettagliati e significativi per gli scenari pratici di applicazione dei moduli. Essere nominata "Azienda con le migliori prestazioni" da PVEL è un prezioso riconoscimento della qualità e delle eccellenti prestazioni dei prodotti fotovoltaici di JA Solar.

Nel Report PVMI 2021 (PV Module Index) di RETC, JA Solar è riconosciuta come "azienda ad alto rendimento complessivo" grazie a qualità, affidabilità e prestazioni eccellenti dei suoi moduli. Il Report PVMI 2021 riassume i risultati di oltre 12 mesi di test su calore umido (DH2000), carico meccanico dinamico (DML), efficienza del modulo solare, rapporto PTC-STC, verifica dei file PAN, degradazione indotta dalla luce (LID), degradazione indotta dalla luce e dalla temperatura elevata (LeTID), Thresher Test, ecc. Ogni test ha un forte significato di riferimento per l'affidabilità dei moduli in scenari pratici di applicazione. L'aggiudicazione consecutiva del premio come "Azienda ad alto rendimento complessivo" conferma ulteriormente i vantaggi prestazionali dei moduli solari JA in termini di efficienza, affidabilità e capacità di generazione di energia, e riflette perfettamente l'approccio alla progettazione del modulo "orientato al cliente, per raggiungere un LCOE ottimale".

JA Solar è da sempre impegnata a promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie fotovoltaiche ad alta efficienza e a fornire prodotti e servizi di alta qualità ai clienti di tutto il mondo, e ha ottenuto un elevato riconoscimento nel mercato globale. Con il suo volume di spedizioni globali classificato tra i primi tre per diversi anni consecutivi, JA Solar è stata premiata come principale marchio del fotovoltaico nei mercati europei, del Medio Oriente e del Nord Africa, australiani e vietnamiti.