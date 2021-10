Atletica: World Athletics, Jacobs e Tamberi esclusi dai 10 candidati atleta dell'anno

21 ottobre 2021 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Due degli atleti simbolo nell'atletica leggera dei Giochi di Tokyo 2020, gli italiani Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi non sono stati inseriti da World Athletics tra i dieci campioni da votare per eleggere, per il mese di dicembre, l'atleta maschile mondiale del 2021. Il velocista azzurro delle Fiamme Oro a Tokyo ha conquistato due medaglie d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100, e il titolo continentale nei 60; mentre Tamberi ha conquistato il titolo nel salto in alto assieme a Mutaz Essa Barshim ed e' stato il primo italiano a mettere in bacheca la Diamond League. Imprese che non sono bastate per essere selezionati da una giuria internazionale di esperti di atletica leggera, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali di World Athletics.