Tenerife, 21 ott. - (Adnkronos) - Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo Wta 250 di Tenerife (cemento, montepremi 235.238 dollari). La 29enne di Macerata, numero 36 del mondo e quarta testa di serie, ha liquidato per 6-1 6-2, in appena 69 minuti di partita, la montenegrina Danka Kovinic, numero 74 del ranking.