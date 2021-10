M5S: Todde, Taverna, Ricciardi, Turco e Gubitosa, ecco i vice scelti da Conte

21 ottobre 2021 a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Alcuni volti noti, come la vicepresidente del Senato e grillina di vecchio corso Paola Taverna e la viceministra al Mise Alessandra Todde. Ma anche delle new entry, come Michele Gubitosa, ex presidente dell'Avellino calcio eletto in un collegio uninominale su suggerimento -nelle elezioni del 2018 in cui il M5S fece pienone di voti- di Carlo Sibilia. A quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe questa la squadra scelta da Giuseppe Conte come vice della nuova segreteria M5S. Tra questi figurerebbero, oltre Taverna, Todde e Gubitosa, il vicecapogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi e il senatore Mario Turco.