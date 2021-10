Milano: Elena Buscemi eletta presidente del Consiglio comunale

21 ottobre 2021 a

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Elena Buscemi è stato eletta nuova presidente del Consiglio comunale di Milano. La nomina della consigliera ed esponente del Pd è avvenuta nel corso della prima seduta dell'assemblea comunale. "Siamo certi che, con la sua esperienza istituzionale di vicepresidente dell'Aula e il suo radicamento ai valori democratici, saprà rappresentare al meglio le istanze di ogni consigliera e consigliere, nell'ottica di una proficua e positiva collaborazione fra maggioranza e minoranza", afferma Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd Milano.

"Siamo molto contenti e orgogliosi che a ricoprire questo incarico sia una donna, dopo molti anni in cui abbiamo visto un uomo sedersi su questo importante scranno. Ringraziamo Lamberto Bertolé per la grande sensibilità e responsabilità con cui ha lavorato in questi anni, e facciamo i nostri complimenti e auguriamo buon lavoro alla neo presidente Elena Buscemi", aggiunge.