Bergamo: spaccio di cocaina, due arresti

21 ottobre 2021

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Due persone sono state arrestate dalla polizia locale a Bergamo per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, assieme a un cane antidroga, hanno sorpreso un 26enne mentre vendeva cocaina in via Galmozzi. Nel suo appartamento hanno trovato altra cocaina e hashish e 7mila euro in contanti. Nell'abitazione c'era anche altre due persone: una, di 21 anni, è stata arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, mentre l'altra è stata segnalata alla Prefettura. I due sono stati processati per direttissima: il 26enne è stato condannato a otto mesi di reclusione e il 21enne a quattro mesi.