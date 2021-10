Ruby ter: Ronzulli (FI), 'enorme gioia per Berlusconi'

21 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “L'assoluzione del Presidente Berlusconi perché ‘il fatto non sussiste', come stabilito dal Tribunale di Siena, è un'enorme gioia e, soprattutto, il giusto esito di una vicenda che, come questa sentenza dimostra, non si sarebbe dovuta prolungare così a lungo". Lo dice Licia Ronzulli, vice presidente del gruppo di FI al Senato.

"E' adesso chiaro che questo processo non aveva ragione d'essere e mi auguro che la decisione dei magistrati induca tutti quanti hanno strumentalmente cavalcato questa vicenda giudiziaria a fini politici a trincerarsi in un vergognoso, ma quantomai opportuno, silenzio”, aggiunge Ronzulli.