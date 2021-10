Ruby ter: Salvini, 'contento per Berlusconi, ha fatto tanto per il Paese'

21 ottobre 2021 a

Roma, 21 ott (Adnkronos) - Berlusconi "l'ho sentito, gli ho fatto i complimenti. Sono felice per aver promosso il referendum sulla giustizia, non è possibile avere processi che durano fino a 20 anni. Ci sono 5mln di italiani che attendono giustizia. Sono contento per Silvio Berlusconi, ha fatto tanto per il Paese e non so quanti centinaia di provvedimenti giudiziari abbia subito, non so con quali costi". Lo ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta.