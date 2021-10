Calcio: la Roma travolta in Norvegia, il Bodo Glimt umilia i giallorossi 6-1

21 ottobre 2021 a

a

a

Bodo, 21 ott. - (Adnkronos) - Clamoroso tracollo della Roma che in Norvegia e perde la faccia e il primato nel gruppo C di Conference League a vantaggio del Bodo Glimt che segna sei gol alla formazione di Mourinho. Gara condizionata dal vento con i padroni di casa subito in vantaggio all'8' con Botheim, raddoppio al 20' di Berg. La Roma prova a rientrare in gara a fine primo tempo con Perez, ma nella ripresa i norvegesi dilagano: segnano Botheim due volte, Solbakken e Pellegrino.

Mourinho cambia nove undicesimi della formazione vista con la Juvetus rimangono in campo solo Rui Patricio e Ibanez. Prima da titolare in stagione per Reynolds e Mayoral, si rivedono anche Villar, Diawara e Darboe. A sinistra gioca Calafiori, in trequarti anche Perez ed El Shaarawy. La Roma parte lenta e il Bodo Glimt passa quasi subito, all'8' Botheim, nuovo gioiello di casa, batte Rui Patricio al termine di un'azione corale. Al quarto d'ora Rui Patricio riesce a evitare il bis dei padroni di casa, che però arriva puntuale poco dopo: lo firma Berg, con una sventola mancina da fuori area. Unico squillo dei giallorossi, il 2-1 firmato Perez su lancio di Diawara.