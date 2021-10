Calcio: Moratti, 'Juve-Inter del '98? Stesso finale anche con il Var'

22 ottobre 2021 a

Roma, 22 ott. - (Adnkronos) - "Juve-Inter del '98? E' la partita che ha guastato il rapporto. Col Var sarebbe stato uguale, perché dietro al Var ci sarebbe stata gente che la pensava allo stesso modo". Lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti in un'intervista al 'Corriere dello Sport' in merito alla sfida con la Juventus dell'aprile del 1998, match passato alla storia per il contatto tra Ronaldo e Iuliano in area di rigore, con l'arbitro Ceccarini che decise di non fischiare il rigore. "Inter-Juve per noi interisti è la partita, procura sofferenza, mi faceva star sveglio la notte. Ci pensi in continuazione", aggiunge Moratti.