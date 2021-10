22 ottobre 2021 a

Austin, 22 ott. - (Adnkronos) - Non comincia nel migliore dei modi il weekend del Gp Usa per Sebastian Vettel e l'Aston Martin. E' stato lo stesso pilota tedesco a spiegare i motivi in conferenza stampa: "Dobbiamo cambiare il motore e saremo penalizzati in griglia. Vedremo cosa poter fare, anche perché qui si può sorpassare. Speriamo di poter recuperare in gara“.