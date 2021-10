Costa Group: l'evoluzione dei servizi di trasporto e logistica per la DO e la GDO

22 ottobre 2021 a

a

a

(Lamezia Terme - Catanzaro, 22/10/2021) - Le innovazioni in ambito logistico e informatico forniscono un aiuto notevole nell'ottimizzazione della logistica delle imprese e della grande distribuzione organizzata

Lamezia Terme - Catanzaro, 22/10/2021 - Nell'era dell'eCommerce, dell'omnicanalità e del just in time il sistema logistico integrato è un vero e proprio circuito all'interno del quale convergono informazioni, competenze, piattaforme e strumenti.

Lo sa bene Costa Group, azienda con sede operativa a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, altamente organizzata ed efficiente, che si distingue per competenza ed esperienza nel settore del trasporto e distribuzione merci in tutta la Calabria, Centro Sud e nel territorio nazionale, con una distribuzione mirata sia a piccole e medie imprese che ai grandi punti vendita della Distribuzione Organizzata (DO) e per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) Food e No Food”.

“L'evoluzione del concetto di logistica integrata si lega alla Supply Chain Management e alla presa di coscienza, da parte delle aziende, che il miglioramento nella gestione dei flussi all'interno della catena logistica non può prescindere dal fattivo coinvolgimento degli attori esterni”, introduce Maria Sirianni, Amministratrice di Costa Group. “La logistica assume, dunque, un ruolo sempre più centrale ed il suo obiettivo diventa sostanzialmente quello di governare tutte le fasi del processo produttivo, anche esterne all'azienda, secondo una visione sistemica e ottimizzata”.

Dalla gestione degli ordini a quella del magazzino, passando alla conservazione documentale, l'architettura della logistica integrata consta di una moltitudine di elementi. La logistica integrata è dunque una vera e propria rivoluzione metodologica. È il modo migliore per gestire il flusso di materiali dal fornitore al consumatore finale, garantendo due aspetti essenziali: qualità del prezzo e del servizio.

“La cura del nostro servizio va dal deposito prodotti alla loro distribuzione capillare, in modo tempestivo a seconda delle richieste, giornalmente o in concomitanza con periodi di alto consumo o festività”, spiega Maria Sirianni. “I servizi di trasporto e distribuzione vengono svolti tramite automezzi di proprietà, affidabili e di nuova generazione. Effettuiamo servizi di trasporto merci deperibili e non deperibili presso i punti vendita di tutta la regione.

Disponiamo di oltre 200 unità di automezzi tra motrici, semirimorchi, trattori e furgoni, muniti di frigoriferi a doppia temperatura (freddo e congelato) e sponde idrauliche. Ogni autista - aggiunge - ha inoltre in dotazione transpallet elettrici che consentono l'agevole e veloce sistemazione delle merci all'interno dei depositi dei clienti”.

Un'organizzazione logistica impeccabile, che ha reso Costa Group un riferimento per molte catene di distribuzione per trasporti a carichi, anche parziali. Una logistica integrata interna ed efficace che ha portato miglioramenti sostanziali nella gestione dei processi di approvvigionamento, marketing, gestione e distribuzione al carico di una singola impresa che diventa interlocutore unico con un ruolo strategico nell'intera filiera.

”I vantaggi della logistica integrata sono molteplici”, evidenzia Maria Sirianni. “Innanzitutto non doversi preoccupare di avere grandi magazzini per lo stoccaggio della merce, con conseguente abbattimento dei relativi costi di gestione. Non solo, il servizio è modulabile e creato su misura, tenendo conto dei parametri richiesti da ciascun cliente. Altro aspetto da non sottovalutare - conclude - è la possibilità di monitorare ogni dato ed avere traccia precisamente dell'intero ecosistema in tempo reale. In questo modo, l'azienda potrà ottimizzare la produzione e la distribuzione, prevenire imprevisti nel corso della filiera e migliorare servizio e performance”.

Contatti: www.costagroupsrl.it