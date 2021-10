Motomondiale: Gp Emilia-Romagna, Fernandez precede Bulega in prime libere Moto2

22 ottobre 2021 a

Misano, 22 ott. - (Adnkronos) - Augusto Fernandez è il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp dell'Emilia-Romagna nella classe Moto2. Sul circuito di Misano bagnato dalla pioggia lo spagnolo della Kalex gira in 1'48"322 precedendo Nicolò Bulega (1'48"541) e lo statunitense Joe Roberts (1'48"704) suoi compagni di marca. Quarta e quinta piazza per altri due piloti italiani Tony Arbolino (1'48"864) e Celestino Vietti (1'48"902) anche loro in sella ad una Kalex.