22 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Il voto contro l'Europa della Lega, e il rinnovato asse tra Salvini e Le Pen, non fanno che confermare l'impianto sovranista della Lega. La “conversione” europeista per via Bellerio è solo un grimaldello per gestire i fondi PNNR. Una ambiguità verso Draghi che prosegue". Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, deputato del Pd.