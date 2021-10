Ecco come le coppie finanziano le nozze

22 ottobre 2021 a

(Milano, 22 ottobre 2021 ) - ● Dopo il lungo periodo di rinvii di matrimoni del 2020 e inizio 2021, i matrimoni sono ormai tornati da diversi mesi in pompa magna, affiancati da un boom di proposte di nozze durante l'estate.

● Nonostante il periodo storico, gli sposi preferiscono non indebitarsi e contano sui propri risparmi personali per organizzare le nozze (69,8%). Nel 42,7% dei casi ricevono aiuto da parte di genitori e/o parenti.

● Per la stragrande maggioranza degli sposi (69%) il budget delle nozze è un tema esclusivamente della coppia, che lo definisce e lo gestisce in totale autonomia. Solo nel 22% dei casi se ne occupano più persone (genitori, parenti o altro).

● Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, il numero medio di invitati in Italia è di 114 persone e 23.970€ è il suo costo medio.

Ma come ha influito la pandemia sulle tasche degli italiani quando si parla delle spese del matrimonio? Ha modificato le abitudini dei futuri sposi o le cose sono rimaste invariate rispetto al periodo pre-pandemia? Ecco alcuni dati forniti da Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo The Knot Worldwide, che ha fatto un'analisi della situazione attuale.

Quanto costa un matrimonio in Italia?

Secondo il

● 22.103€ al Nord

● 27.085€ al Centro

● 30.337€ al Sud (dove il costo per invitato è minore ma il numero di invitati maggiore)

Le cose non cambiano nell'epoca Covid. Secondo un sondaggio lanciato da Matrimonio.com a coppie con data di nozze prevista nel biennio 2021-2022 e che ha ottenuto oltre 2600 risposte, il 34,3% degli intervistati prevede un budget incluso nella fascia 15.000€ - 25.000€ per le loro nozze. Il 9,2% dichiara che spenderà fino a 30.000€.

Qual è il numero medio di invitati?

Il numero medio di invitati ad un matrimonio è di 114 persone (100 per il Nord, 118 per il Centro e 138 per il Sud), un numero discretamente consistente e che rappresenta la media per tutte le fasce di reddito, incluse le più basse. La spesa media per ogni invitato è di 223€. Entrando nel dettaglio, la spesa media al nord è di 221€, al centro 229€ e al sud di 220€. In media, il 10% degli invitati non partecipa.

Il Covid non ha modificato questa tendenza e a confermarlo è il sondaggio di Matrimonio.com: tra le coppie intervistate, il 45,4% prevede di invitare tra 75 e 125 ospiti e il 34,9% addirittura più di 125. Si può dire quindi che il Covid non spaventi più come prima i futuri sposi, considerando anche che il 56,9% pensa che la maggior parte dei propri invitati sarà vaccinata quando verrà celebrato il matrimonio.

Come finanziano le nozze le coppie?

Nonostante il periodo storico delicato a causa della pandemia da Covid-19 e che ha messo a dura prova l'economia a livello mondiale, secondo il sondaggio di Matrimonio.com, gli sposi preferiscono non indebitarsi e contano sulle proprie risorse. Ecco come gli sposi prevedono di finanziare le proprie nozze:

● Risparmi personali (69,8%)

● Aiuto da parte di genitori e/o parenti (42,7%)

● Regali degli inviati (41,9%)

● Richiesta di un prestito (6,9%)

La maggior parte degli sposi ha ben chiaro che non intende rinunciare alle nozze e pianifica le spese nei minimi dettagli per poter organizzare il grande giorno così come sognato, senza rinunciare a nulla.

Chi si occupa del budget?

Per la stragrande maggioranza degli sposi della

Sembra quindi che le coppie italiane, oltre a non aver mai voluto rinunciare al sogno di sposarsi durante la pandemia, continuino a farcela con le proprie forze e non siano disposte a ridimensionare il proprio budget o a chiedere aiuti dall'esterno per pronunciare il Sì più romantico della loro vita.

