HostMilano 2021: Frigomeccanica espone le ultime novità del comparto arredo per Horeca e Food

(Milano, 22/10/2021) - Milano, 22 ottobre 2021 - Frigomeccanica, azienda leader nella produzione di arredi professionali e sistemi di refrigerazione commerciale per il settore Horeca e food espone i nuovi prodotti presso HostMilano 2021. Una grande occasione per tornare a incontrarsi e scoprire innovazioni tecnologiche e nuovi stili di design.

HOST 2021, un concentrato di novità

Prende il via questo venerdì 22 ottobre e andrà avanti fino al 26 il grande appuntamento con HostMilano, la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza. Padiglioni del polo espositivo di Fiera Milano a Rho al gran completo con oltre 2700 aziende del settore food&hospitality italiane ed estere presenti per l'incontro con visitatori professionali e buyer.

Frigomeccanica è presente nello stand PAD 2 Stand C33 con tante novità per il mondo dell'arredamento bar, pasticceria e gelateria (comparto Horeca), ma non solo, presso il suo stand potrete trovare tutte le novità per il comparto della refrigerazione food di macellerie, pescherie, salumerie, gastronomie e piccoli supermarket.

Un'occasione per tornare in contatto con clienti nuovi e affezionati, partner e operatori del settore. Frigomeccanica parteciperà nel pieno rispetto delle norme individuate a seguito della pandemia. E' il momento di ripartire alla grande, Frigomeccanica ti aspetta, con tante novità per il settore Horeca e Food, presso Host 2021 Milano.

Non puoi venire ad Host 2021?

Frigomeccanica ti consente di visitare il suo showroom per i settori HO.RE.CA. e Food senza muoverti da casa! Da oggi hai la possibilità di scoprire arredi, banchi e vetrine di Frigomeccanica in un modo tutto nuovo, camminando con le tue gambe all'interno del suo showroom. Divertiti a guardare i prodotti da tutte le angolazioni!

IL GRUPPO FRIGOMECCANICA

Il gruppo Frigomeccanica, realtà completamente italiana, è presente sul mercato con i marchi Frigomeccanica, Stiltek, Officine 900 e Frimar. Gli stabilimenti di produzione sono dislocati nel centro italia, in provincia di Teramo, esattamente in prossimità dello snodo autostradale A14 – A24.

Occupa 150 dipendenti su una superficie coperta di oltre 40.000 mq. La produzione, supportata da attrezzature e macchine ultramoderne, comprende arredamenti bar, vetrine per gelateria, pasticceria, alimentari, gastronomia, arredi per panetteria e pubblici esercizi in genere.

In 40 anni di attività, punto di forza dell'azienda è sempre stata la continua ricerca tecnologica ed estetica. Frigomeccanica con i suoi marchi è azienda leader del settore ed è sinonimo di qualità, competitività e serietà sul mercato nazionale ed internazionale.

La filosofia ispiratrice di ogni linea di prodotti d'arredo e refrigerazione di Frigomeccanica si basa su tre componenti fondamentali: modularità, efficienza tecnica, design.

Gli arredamenti bar, le vetrine frigorifere per l'esposizione e la vendita di generi alimentari, le vetrine per i negozi di pasticceria e di panetteria sono tutti modulari e componibili.

Per ciascuna di dette linee di prodotto, la modulistica è tanto ampia e versatile che consente di arredare ogni tipo di ambiente, e di soddisfare le più varie esigenze.

Frigomeccanica

Arredi professionali per il settore Ho.Re.Ca e Food

Via del Progresso 10, Zona Ind.le

64023 Mosciano S.Angelo (TE)

Tel. 085 80793

email [email protected]

website

Per info sul comunicato stampa:

Email [email protected]