Sci: Goggia, 'ho fatto enormi miglioramenti in gigante, sono soddisfatta'

22 ottobre 2021 a

a

a

Soelden, 22 ott. (Adnkronos) - "Sono soddisfatta del lavoro fatto in gigante, potendo osservare Marta Bassino, che penso sia ancora l'atleta da battere in questa disciplina, sono cresciuta molto e ho fatto passi da gigante. Ognuno fa la propria gara cercando di dare il meglio, sono molto contenta che parta la stagione”. Così Sofia Goggia alla vigilia dell'esordio stagionale in Coppa del Mondo nel gigante di Soelden in Austria. “La pista è molto bella, oggi c'era una crosticina come se fosse neve primaverile. Già nel secondo passaggio però era sparita. Mi pare che il fondo sia ben duro e che si possa fare una bella gara", aggiunge la campionessa olimpica in carica di discesa libera.