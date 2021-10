G20: Biden venerdì a P.Chigi da Draghi, poi Modi ed Erdogan

22 ottobre 2021 a

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden venerdì nel primo pomeriggio, alle 15, sarà a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi. Un appuntamento che segue l'udienza di Biden in Vaticano con Papa Francesco in mattinata e poi l'incontro, nel primissimo pomeriggio, al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sempre venerdì nella sede del governo -dopo l'incontro con il presidente degli States in Italia per prendere parte al G20 del 30 e 31 ottobre- il presidente del Consiglio dovrebbe ricevere il primo ministro indiano Narendra Modi, con cui sono ormai risolte le tensioni dopo la conclusione del caso marò, e, in serata, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Si tratta del primo faccia a faccia tra Draghi ed il presidente turco dopo il colloquio telefonico in cui era già stata superata la crisi diplomatica dei mesi scorsi, dopo le dichiarazioni del premier su Erdogan 'dittatore'.