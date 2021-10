Deejay morta: scontro tra Pm e famiglia, Procuratore 'ricostruzioni grottesche'/Adnkronos (2)

22 ottobre 2021 a

(Messina) - Non solo. Secondo la famiglia le dichiarazioni rese dai testimoni dell'incidente in galleria di Viviana Parisi, ma anche dei due operai in galleria, "sono inutilizzabili" perché "andavano ascoltati in qualità di indagati". Inoltre, i legali hanno ribadito che i due operai del furgoncino che ha avuto l'incidente con la donna, "non hanno fatto l'alcol test". Una circostanza smentita dalla Procura che ha fatto presente che "risulta che la Polizia stradale subito dopo il sinistro aveva effettuato l'esame denominato precursore-alcolblow, ossia l'esame che, come prevede il codice della strada, è preliminare e prodromico all'alcoltest. Che è risultato negativo". E ancora: i legali hanno anche detto che dall'esame dei droni dei Vigili del fuoco "non si vede il bambino", "questo significa che il bambino è stato portato dopo da qualcuno" nel luogo in cui poi è stato ritrovato il 19 agosto. Ma i resti del bambino erano nascosti dietro alberi e cespugli, tanto è vero che per liberare il corpicino era stato necessario l'intervento della forestale con numerosi decespugliatori.

Infine è stato anche chiesto che venissero accertate "le responsabilità dei Vigili del fuoco", "che il 4 agosto hanno ripreso il corpo della donna con il drone senza accorgersene". La Procura, con i pm Urban e Lia, ha ribattuto ai rilievi della famiglia. Adesso si attende la decisione del gip Eugenio Aliquò. Si attende anche la decisione del gip sull'esame in 3D sul corpo della donna, che si trova anche in obitorio.