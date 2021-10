Caffè: Ducasse Paris e Gruppo Lavazza insieme per lanciare nuovo marchio

22 ottobre 2021 a

Roma, 22 ott. (Labitalia) - Tre anni dopo l'apertura della Manufacture de Café Alain Ducasse, il Gruppo Lavazza e lo chef pluristellato francese siglano un'intesa per il lancio di una linea di sette referenze di Specialty Coffee, un segmento di alta gamma del mondo del caffè che si conferma in pieno sviluppo. 'Le Café Alain Ducasse avec 1895 by Lavazza' è il nuovo marchio nato dalla collaborazione tra Alain Ducasse e Giuseppe Lavazza, vicepresidente del colosso torinese del caffè, nel solco di un progetto di più ampio respiro, quello della collezione '1895 Coffee Designers by Lavazza', nata a fine 2020 nella Factory 1895 di Torino: una 'fabbrica esperienziale' in cui artigianalità e innovazione tecnologica si sposano per creare, giorno dopo giorno, dei caffè di alta qualità, ma anche uno spazio da visitare per scoprire come essi nascono e vivere una degustazione guidata da Coffelier appassionati, in grado di rispondere a ogni curiosità su origini, metodi di tostatura e tecniche di estrazione.

Animata dalla passione dello chef francese per l'eccellenza del caffè e i suoi elementi di artigianalità e autenticità, la Manufacture de Café Alain Ducasse segue ogni fase della produzione - dalla scelta dei chicchi alla torrefazione fino al perfezionamento delle miscele - all'insegna dell'artigianalità e della ricerca costante dell'eccellenza. Valori condivisi anche da Lavazza, azienda di proprietà dell'omonima famiglia da quattro generazioni, oggi fra i principali torrefattori mondiali, che con l'esclusiva linea di Specialty Coffee 1895 ha inteso sublimare una storia ispirata dalla visione in cui il caffè d'eccellenza diventa un rito che esalta tutti i sensi. Un universo dove passione, artigianalità e tecnologia si intrecciano con precisione e armonia, nel pieno rispetto dello stile italiano e con una particolare attenzione alla sostenibilità.

È su questo terreno comune, fatto di know-how, qualità, tradizione e spirito imprenditoriale, che si è consolidata la collaborazione tra Ducasse e Lavazza, iniziata nel 2018 e culminata oggi nello sviluppo di una marca inedita di Specialty Coffee destinata al mercato francese. Sette referenze d'eccezione, in grani, caratterizzate da una cura particolare nella scelta dei caffè, tra i più pregiati al mondo, selezionati nei Paesi d'origine rispettandone la stagionalità ed esaltandone la ricchezza del profilo aromatico.

“Alain Ducasse è ammirato in tutto il mondo - dichiara Giuseppe Lavazza, vicepresidente dell'omonimo Gruppo - per la sua visione innovativa e contemporanea della cucina francese. L'attenzione smisurata per la qualità è un valore che condividiamo con questo ‘artigiano' del vivere e del mangiare bene. È quindi un onore poter collaborare con lui per questa nuova linea di Specialty Coffee di alta gamma. Le nuove tendenze di mercato vanno sempre più verso la riscoperta dell'unicità del prodotto e la sua ‘customizzazione' quasi sartoriale, a seconda delle origini, dei metodi di tostatura e delle tecniche di estrazione del caffè, per cui ogni sorso si trasforma in un'esperienza ricca di dettagli unici e tutti da raccontare”.

“Conosco Giuseppe Lavazza da tempo - afferma Alain Ducasse - e questa collaborazione è innanzitutto una magnifica impresa umana: i nostri coffelier, i torrefattori e i nostri team hanno potuto dimostrare tutto il loro talento. A legarci è la stessa passione per l'eccellenza dei prodotti, nonché un'intuizione comune circa le sfide future. Grazie alla partnership tra le nostre due aziende, il nostro mestiere di torrefattori artigianali assume una dimensione più ambiziosa. Avremo accesso alle varietà di caffè più rare e insieme potremo proporre dei prodotti eccezionali”.

Rivolta in un primo momento a un target di professionisti del settore 'Out of home' e alle imprese, la nuova gamma 'Le Café Alain Ducasse avec 1895 by Lavazza' sarà innanzitutto distribuita progressivamente all'interno della rete Ducasse Paris (La Manufacture de Café, ammiraglia del marchio, la rete 'Manufacture du Chocolat Alain Ducasse', nonché i ristoranti Ducasse in Francia e all'estero) per essere poi resa disponibile anche al grande pubblico.