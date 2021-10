Open Arms: al via il processo a Salvini, niente telecamere in aula

23 ottobre 2021 a

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - E' iniziato davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo il processo all'ex ministro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. Presente in aula il leader della Lega, seduto accanto alla sua legale, l'avvocato Giulia Bongiorno. Il Tribunale è presieduto da Roberto Murgia. Vietato l'ingresso delle telecamere in aula. Mentre i giornalisti sono stati fatti accomodare nell'aula accanto e possono assistere all'udienza solo attraverso gli schermi.