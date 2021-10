Tebas: "Decisione Governo italiano adeguata, sulla Superlega la Uefa ha ragione"

23 ottobre 2021 a

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La decisione del Governo italiano di costituirsi a difesa della Uefa nel giudizio sulla Superlega presso la Corte di giustizia europea, credo che sia adeguata". E' l'opinione espressa dal presidente della Liga spagnola Javier Tebas all'Adnkronos sulla decisione annunciata ieri dalla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. Federcalcio e Coni hanno caldeggiato la scelta al governo anche perché la candidatura italiana a Euro 2028 avrebbe perso di peso politico se Roma non avesse appoggiato la Uefa, ma secondo Tebas "la decisione è adeguata non per le questioni legate all'Europeo ma perché nel caso della Superlega la Uefa ha ragione", ha aggiunto il numero uno della Liga.